11:30Политика
Минобороны РФ показало боевую работу штурмовых группы Восточного военного округа
Штурмовые группы Восточного военного округа сдерживают атаки ВСУ в окрестностях Угледара. Кадры боевой работы в зоне СВО показали в Минобороны.
Разведка сообщила, что противник зашел в лесополосу, чтобы перебросить пехоту как можно ближе к линии обороны РФ. Чтобы остановить продвижение и оттеснить вражеские отряды, военные простреливают лесополосу пулеметными очередями, а по приближающейся технике бьют противотанковыми ракетами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.