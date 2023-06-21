Минобороны РФ показало боевую работу штурмовых группы Восточного военного округа

Штурмовые группы Восточного военного округа сдерживают атаки ВСУ в окрестностях Угледара. Кадры боевой работы в зоне СВО показали в Минобороны.

Разведка сообщила, что противник зашел в лесополосу, чтобы перебросить пехоту как можно ближе к линии обороны РФ. Чтобы остановить продвижение и оттеснить вражеские отряды, военные простреливают лесополосу пулеметными очередями, а по приближающейся технике бьют противотанковыми ракетами.

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