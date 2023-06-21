Минобороны РФ показало боевую работу ЗРК "Тор-М1"

За сутки российская ПВО перехватила семь ракет HIMARS и уничтожила 13 беспилотников ВСУ. По воздушным целям работают, в том числе, и зенитные ракетные комплексы "Тор-М1". Боевой расчет этого ЗРК прикрывает российские объекты от атак с воздуха на краснолиманском направлении. На его счету – более сотни БПЛА.

Одним боекомплектом "Тор-М1" может уничтожить до восьми летящих объектов, при этом автоматически определяется свои они или чужие. Локаторы засекают потенциальные цели на дальности свыше 25 километров и на высоте до шести километров.

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