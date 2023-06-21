Российские саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд в селе Белгородской области

Российские саперы обезвредили неразорвавшийся натовский снаряд в селе Валуйки Белгородской области. Боеприпас весом 50 килограммов обнаружили в хозяйственной постройке. Нашли его местные жители приграничного села после артиллерийского обстрела с украинской стороны.

По словам саперов, работы здесь у них хватает. Часть опасных предметов они обнаруживают при обследовании местности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.