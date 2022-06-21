ВСУ используют медучреждения Одессы для размещения вооружения

Украинские силовики используют медицинские учреждения для размещения вооружения и казарм, в частности, в поликлинике Одессы разместились подразделения территориальной обороны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, националисты также оборудовали огневые и снайперские точки в центральной городской больнице Авдеевки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.