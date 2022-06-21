Саперы ВС РФ обезвредили почти 30 тыс боеприпасов в Донбассе

Саперы МЧС и Вооруженных сил РФ обезвредили 28 921 взрывоопасный предмет при очистке местности в республиках Донбасса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территорий Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.