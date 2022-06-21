Заявления о том, что Россия якобы хочет уничтожить Украину, беспочвенны – Небензя

Обвинения в адрес России в том, что она якобы хочет уничтожить Украину, не соответствуют действительности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что украинцы остаются родным и дружественным народом.

По слова Небензи сегодняшние украинские лидеры реализуют чуждую и нам, и украинскому народу чужую геополитическую повестку дня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.