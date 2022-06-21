Запад вывел Киев из переговоров с Москвой – постпред РФ при ООН

Запад вывел Киев из переговоров с Москвой. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. По словам дипломата, западные кураторы не дают найти дипломатический выход из конфликта.

Кроме того, Небензя обвинил страны Запада в подстрекательстве к насилию и русофобии на Украине. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.