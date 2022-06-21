В Москве открылась фотовыставка, посвященная Донбассу

В Москве открылась выставка фотографий из Донбасса. Автор работ – военкор "Российской газеты" Владимир Аносов.

Снимки были сделаны во время его командировки, которая длилась 84 дня. На фото – Донецк, Волноваха, Мариуполь и суровые будни передовой.

Выставка работ проходит в реакции "Российской газеты" на улице Правды в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.