ВС России за время спецоперации уничтожили более 200 украинских самолетов

С начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили более 200 украинских самолетов, 132 вертолета, более 1 292 беспилотников и 348 зенитно-ракетных комплексов. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.

Также уничтожены 3 709 танков и других бронемашин, 580 установок реактивного залпового огня, более 2 тысяч минометов и других орудий полевой артиллерии.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.