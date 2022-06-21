ВС РФ уничтожили ангары с беспилотниками ВСУ "Байрактар-ТБ2"

Российские военные ракетами "Оникс" ударили по украинскому военному аэродрому около Одессы. В результате были уничтожены ангары с беспилотниками "Байрактар-ТБ2". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, ракетный удар по ангарам был нанесен в ответ на диверсии киевского режима. Конашенков также рассказал о ситуации в Лисичанске в ЛНР. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.