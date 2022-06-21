В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке захвата острова Змеиный

Украинские военные в очередной раз попытались захватить остров Змеиный. Об этом сообщил представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков.

"Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", – отметил Конашенков.

По словам представителя министерства, в воздухе были задействованы свыше 15 украинских БЛА. Российские военные смогли противостоять атаке ВСУ – они вывели из строя 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд СЗО "Ураган".

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

