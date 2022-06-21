Эксперт рассказал, какие задачи выполняют с помощью "Искандеров" в ходе спецоперации

Минобороны России показало боевую работу расчетов ракетных комплексов "Искандер".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец рассказал, какие задачи выполняют с помощью "Искандеров" в ходе спецоперации на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.