Посол ЕС заявил, что о блокаде Калининградской области речи не идет

О блокаде Калининградской области речи не идет. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Он рассказал, что провел беседу с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Эдерер отметил, что транзит товаров, которые не подпадают под санкции, работает нормально. Посол подчеркнул, что Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции Евросоюза.

Эдерер сказал, что попросил не обострять ситуацию и решить вопрос транзита в Калининградскую область дипломатическим путем.

