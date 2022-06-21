Эксперт рассказал, как работает высокоточная ракета "305"

Авиация России начала использовать в зоне спецоперации на Украине новые высокоточные ракеты "305". Они используются для атак на важные объекты военной инфраструктуры противника, в том числе склады топлива или боеприпасов.

Военный эксперт рассказал, как работает данная ракета. По его словам, она пробивает любую защиту с вражеских танков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.