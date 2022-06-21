Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область. Он проведет совещание по национальной безопасности на северо-западе России. Об этом сообщил Совбез.

Детям старше 12 лет из группы высокого риска следует проходить вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке, заявили в Минздраве РФ.

