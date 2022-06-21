Товары в Калининград будут доставлять паромами

Товары, запрещенные для провоза из российских регионов в Калининград через территорию Литвы, будут доставлять паромами. Об этом заявил губернатор Калининградской области.

В МИД назвали решение Литвы о транспортной блокаде беспрецедентным и незаконным. В Москве пообещали принять против литовской стороны ответные меры.

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