Следователи РФ направили в прокуратуры Донбасса 10 уголовных дел о преступлениях ВСУ

Российские следователи направили в прокуратуры донбасских республик 10 уголовных дел о военных преступлениях украинских боевиков. Как рассказали в Следственном комитете, все доказательства вины бойцов ВСУ собраны и документы готовы для передачи в суд.

Руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что среди них есть дело о Василии Шитри, который расстреливал из автомата прохожих, в результате чего погибли четыре человека. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.