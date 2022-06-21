Количество западных наемников на Украине продолжило сокращаться

Количество западных наемников, воюющих на стороне ВСУ, стремительно сокращается. Подразделения, собранные из уроженцев Европы и США, несут потери.

Накануне стало известно о гибели солдата из США. Следователям еще предстоит выяснить, как в зону боевых действий попал наемник, которому было 52 года.

Что еще происходит в зоне украинского конфликта? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

