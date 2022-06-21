Около 20 гражданских вышли с территории завода "Азот" 20 июня

Около 20 мирных жителей смогли покинуть территорию завода "Азот". Как рассказали в администрации ЛНР, люди покинули предприятие через проходные, которые не контролируются украинскими боевиками.

О том, что еще происходит в районе проведения спецоперации, – в эфире телеканала Москва 24.

