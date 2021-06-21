Посол России в США Антонов вернулся в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон к исполнению своих обязанностей спустя 3 месяца.

Он рассказал, что планирует заняться восстановлением диалога между двумя странами. Антонов надеется на конструктивную работу с американскими коллегами, равноправные отношения и новость о своем возвращении в штаты воспринял с оптимизмом.

Взаимно вернуть послов в столицы Владимир Путин и Джо Байден договорились на саммите в Женеве.

Антонов отсутствовал с 21 марта, когда улетел в Москву для консультации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.