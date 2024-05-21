Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 21:45

Политика

Обстрел Белгородской области ВСУ вели из поселка Плетеневка

Обстрел Белгородской области ВСУ вели из поселка Плетеневка

Новости мира: самолет с телом Эбрахима Раиси прибыл в Тегеран

Новости мира: около 80% американцев поддержали проведение дебатов между Байденом и Трампом

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ

Прокуратура МУС потребовала выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

Внеочередные выборы президента Ирана назначены на 28 июня

Москвичи несут цветы к посольству Ирана

Владимир Путин назначил замглавы Минобороны РФ Олега Савельева

Новости мира: суд в Лондоне разрешил Джулиану Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Шойгу выразил готовность помочь в установлении причин крушения вертолета Раиси

Обстрел Белгородской области ВСУ вели из поселка Плетеневка Харьковской области. Огневые точки были почти в каждом жилом доме населенного пункта. Об этом сообщило Минобороны России. Солдаты ВСУ РФ взяли Плетеневку под свой контроль в середине мая. Жителям, которые там остались, военные помогают эвакуироваться. А украинская армия пытается уничтожить поселок, обстреливая дома из артиллерии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика