Обстрел Белгородской области ВСУ вели из поселка Плетеневка Харьковской области. Огневые точки были почти в каждом жилом доме населенного пункта. Об этом сообщило Минобороны России. Солдаты ВСУ РФ взяли Плетеневку под свой контроль в середине мая. Жителям, которые там остались, военные помогают эвакуироваться. А украинская армия пытается уничтожить поселок, обстреливая дома из артиллерии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.