Новости мира: около 80% американцев поддержали проведение дебатов между Байденом и Трампом

Почти 80% американцев, по результатам опросов, поддержали проведение дебатов между президентом США Джо Байденом и экс-президентом Америки Дональдом Трампом. В настоящее время проводится подготовка к мероприятию. Уже известно, что Трамп будет требовать оппонента пройти допинг-тесты из-за его оговорок и падений во время выступлений.

Между тем американский штат Колорадо накрыла буря. В Юме прошел град. Сотни автомобилей остались без стекол, а некоторые застряли в сугробах.

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