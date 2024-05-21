Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 13:30

Политика

Новости мира: около 80% американцев поддержали проведение дебатов между Байденом и Трампом

Новости мира: около 80% американцев поддержали проведение дебатов между Байденом и Трампом

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ

Прокуратура МУС потребовала выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

Внеочередные выборы президента Ирана назначены на 28 июня

Москвичи несут цветы к посольству Ирана

Владимир Путин назначил замглавы Минобороны РФ Олега Савельева

Новости мира: суд в Лондоне разрешил Джулиану Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Шойгу выразил готовность помочь в установлении причин крушения вертолета Раиси

Путин поговорил по телефону с вице-президентом Ирана после катастрофы с Раиси

Новости мира: аэропорт Новой Каледонии будет закрыт для гражданских судов до 23 мая

Почти 80% американцев, по результатам опросов, поддержали проведение дебатов между президентом США Джо Байденом и экс-президентом Америки Дональдом Трампом. В настоящее время проводится подготовка к мероприятию. Уже известно, что Трамп будет требовать оппонента пройти допинг-тесты из-за его оговорок и падений во время выступлений.

Между тем американский штат Колорадо накрыла буря. В Юме прошел град. Сотни автомобилей остались без стекол, а некоторые застряли в сугробах.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествиявидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика