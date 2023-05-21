Новости часа: США не приняли окончательного решения по передаче Украине F-16

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США еще не приняли окончательного решения, передадут ли Украине свои F-16 или это сделают страны Евросоюза. Об этом сообщает Белый дом.

Участникам G7 следует обратить внимание на все конфликты, а не только на Украину. Об этом заявил президент Бразилии.

В Китае запретили продукцию американской компании Micron из-за угрозы кибербезопасности. Об этом рассказали в Госканцелярии КНР.