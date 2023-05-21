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17:35

Политика

Новости часа: США не приняли окончательного решения по передаче Украине F-16

Новости часа: США не приняли окончательного решения по передаче Украине F-16

Кадры развевающегося над районом Самолет в Артемовске флага РФ попали в Сеть

Новости часа: 153 тысяч поездок совершили пользователи велопроката в Москве

Байден заявил, что США вместе с союзниками будут готовить украинских пилотов

ПВО РФ перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow

Georgian Airways отказала в допуске на борт президенту Грузии

Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО

Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления рейсов в РФ

ВСУ ударили по Мариуполю крылатыми ракетами Storm Shadow

В Минобороны РФ подтвердили взятие Артемовска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США еще не приняли окончательного решения, передадут ли Украине свои F-16 или это сделают страны Евросоюза. Об этом сообщает Белый дом.

Участникам G7 следует обратить внимание на все конфликты, а не только на Украину. Об этом заявил президент Бразилии.

В Китае запретили продукцию американской компании Micron из-за угрозы кибербезопасности. Об этом рассказали в Госканцелярии КНР.

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