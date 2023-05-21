Байден заявил, что США вместе с союзниками будут готовить украинских пилотов

США вместе с союзниками начнут готовить украинских пилотов, в том числе на истребителях F-16. Об этом президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на полях саммита G7 в Хиросиме.

Байден также заявил, что самолеты не помогли бы Украине удержать Артемовск. Ранее стало известно о новом пакете военной помощи США Украине – он составит 375 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.