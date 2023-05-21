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Политика

ПВО РФ перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow

ПВО РФ перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow

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ПВО России перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны.

Авиация и артиллерия ВС России наносят удары по ВСУ на артемовском направлении. На южнодонецком и запорожском направлениях Киев потерял до 50 военных, рассказали в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что на купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 человек. ВС РФ также нанесли поражение силам ВСУ под Угледаром.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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