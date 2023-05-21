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Политика

Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО

Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО

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Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита G7 в Хиросиме.

Шольц также высказался по поводу передачи Украине истребителей F-16. По словам канцлера, подготовка пилотов ВСУ для управления этими самолетами в бою станет сигналом для России о том, что Запад продолжает поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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