Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО

Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита G7 в Хиросиме.

Шольц также высказался по поводу передачи Украине истребителей F-16. По словам канцлера, подготовка пилотов ВСУ для управления этими самолетами в бою станет сигналом для России о том, что Запад продолжает поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.