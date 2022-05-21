В детсадах и школах Николаева, Бахмута и Днепра оборудовали опорные пункты ВСУ

В детских садах и школах Николаева, Бахмута и Днепра оборудовали опорные пункты. ВСУ и боевики теробороны разместили там военную технику и установки РСЗО.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, людей из близлежащих домов не эвакуировали. Их используют как живой щит.

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