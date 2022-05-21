Западным СМИ запрещают писать о военных преступлениях Киева – МО РФ

Западным СМИ запрещают писать о военных преступлениях Киева, сообщает министерши черство обороны РФ.

В РФ с Украины, из ДНР и ЛНР за сутки эвакуированы свыше 18,8 тысяч человек.

Пять человек пострадали из-за обрушения трибуны на репетиции парада в Лондоне.

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