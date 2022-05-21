ВС РФ уничтожили крупную партию вооружения из США и Европы

ВС РФ ракетами "Калибр" уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы.

Предприятия "Роскосмоса" помогут промышленности РФ в выпуске комплектующих.

Участок БКЛ метро от станции "Каширская" до "Каховской" подключили к электросетям.

