ВКС России уничтожили хранилища с топливом в районе Одессы

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе специальной операции на Украине.

Так, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе.

В районе Одессы высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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