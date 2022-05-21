Более 20 тыс тонн гуманитарной помощи доставлено на Украину

МЧС России в общей сложности доставило более 20 тысяч тонн гуманитарных грузов на Украину. С начала спецоперации было отправлено 337 колонн.

Кроме того, начали выдавать единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Заявлений уже больше 21 тысячи. Деньги получили свыше 19 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.