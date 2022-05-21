Российские военные доставили еще одну партию гуманитарного груза в ЛНР

Российские военные доставили еще одну партию гуманитарного груза в Луганскую народную республику. В первую очередь продуктовые наборы раздавали женщинам с детьми, ветеранам, инвалидам и беженцам.

Жители получают крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.