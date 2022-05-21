Страны G7 выделят Украине еще почти 20 млрд долларов помощи

Страны "Большой семерки" выделят Украине еще почти 20 миллиардов долларов помощи. Такое заявление было сделано по итогам министерской встречи.

Кроме того, почти 40 миллиардов долларов для Киева накануне одобрил американский сенат. Продолжаются и поставки вооружения. Германия намерена в июле доставить зенитные установки Gepard. В первой партии будет 15 единиц техники и примерно 60 тысяч боеприпасов.

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