Мария Захарова высказалась о решении США выделить финансовую помощь Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение США предоставить Украине помощь в размере 61 миллиарда долларов. Она заявила, что "действия Вашингтона получат безусловный и решительный отпор".

Кроме того, по ее мнению, в Белом доме рассчитывают не на победу ВСУ в вооруженном конфликте, а на то, чтобы режим президента Владимира Зеленского продержался до выборов в Штатах, таким образом не испортив имидж президента США Джо Байдена.

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