Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа на вертолетах Ка-52

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа на винтокрылых "Аллигаторах" – это ударные вертолеты Ка-52, позволяющие уничтожать опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

По данным министерства, в ходе боевых вылетов летчики уничтожили пункт управления и бронетехнику противника. Экипажи вертолетов армейской авиации продолжат уничтожать военную инфраструктуру ВСУ, сопровождать воинские колонны, доставлять десант и военные грузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

