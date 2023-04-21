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21 апреля, 21:45

Политика

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа на вертолетах Ка-52

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа на вертолетах Ка-52

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Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа на винтокрылых "Аллигаторах" – это ударные вертолеты Ка-52, позволяющие уничтожать опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

По данным министерства, в ходе боевых вылетов летчики уничтожили пункт управления и бронетехнику противника. Экипажи вертолетов армейской авиации продолжат уничтожать военную инфраструктуру ВСУ, сопровождать воинские колонны, доставлять десант и военные грузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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