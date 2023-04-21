Новости часа: в МИД РФ заявили о неконтролируемом характере гонки ракетных вооружений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гонка ракетных вооружений приобретает неконтролируемый характер. Об этом сообщили в МИД России.

Всемирная федерация стрельбы из лука допустит россиян к турнирам в нейтральном статусе. Организация опубликовала официальное заявление.

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону. Россиянин ведет со счетом 5:4.