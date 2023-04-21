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21 апреля, 20:00

Политика

Новости часа: в МИД РФ заявили о неконтролируемом характере гонки ракетных вооружений

Новости часа: в МИД РФ заявили о неконтролируемом характере гонки ракетных вооружений

Российская армия подорвала два украинских склада с боеприпасами в Запорожской области

Российские десантники ликвидировали позиции ВСУ в зоне проведения СВО

Линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале СВО – Песков

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали выполнение условий по продлению зерновой сделки

Помощь Украине странами НАТО составила порядка 55 миллиардов долларов

МИД РФ прокомментировал ограничения некоторыми странами экспорта с Украины

Военные РФ взяли украинские силы в котел в Артемовске

Встреча по Украине в Рамштайне сосредоточится на вопросах ПВО и боеприпасов – Пентагон

Страны НАТО 21 апреля обсудят поставку Украине самолетов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гонка ракетных вооружений приобретает неконтролируемый характер. Об этом сообщили в МИД России.

Всемирная федерация стрельбы из лука допустит россиян к турнирам в нейтральном статусе. Организация опубликовала официальное заявление.

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону. Россиянин ведет со счетом 5:4.

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