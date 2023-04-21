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Политика

Российские десантники ликвидировали позиции ВСУ в зоне проведения СВО

Российские десантники ликвидировали позиции ВСУ в зоне проведения СВО

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Российские десантники на квадрациклах уничтожили позиции противника. Разведчики ВДВ с помощью тепловизоров обнаружили скопление пехоты ВСУ, а затем выпустили по цели ракеты из противотанкового комплекса "Фагот".

Также стало известно, что бойцы Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью минометов "Сани". Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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