Решение по ограничению зернового экспорта с Украины – это удар для режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве также пояснили, что экстремизм и преступления Киева подтверждают необходимость продолжения СВО. Рассуждения Запада о наступлении Киева подтверждают его вовлеченность в конфликт, рассказали в министерстве.

В МИД также заявили, что отлаженная в ЕС система вывоза продукции из Украины дает трещину. РФ же нужен прогресс по ряду системных вопросов для продления зерновой сделки, подчеркнул замглавы МИД.