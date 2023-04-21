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Политика

МИД РФ прокомментировал ограничения некоторыми странами экспорта с Украины

МИД РФ прокомментировал ограничения некоторыми странами экспорта с Украины

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Решение по ограничению зернового экспорта с Украины – это удар для режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве также пояснили, что экстремизм и преступления Киева подтверждают необходимость продолжения СВО. Рассуждения Запада о наступлении Киева подтверждают его вовлеченность в конфликт, рассказали в министерстве.

В МИД также заявили, что отлаженная в ЕС система вывоза продукции из Украины дает трещину. РФ же нужен прогресс по ряду системных вопросов для продления зерновой сделки, подчеркнул замглавы МИД.

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