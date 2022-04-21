Омбудсмен по правам ребенка заявила, что в РФ эвакуировали более 150 тыс детей из Донбасса

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что более 150 000 детей эвакуировали из Донбасса в Россию.

Совет Организации американских государств одобрил приостановку статуса наблюдателя России.

Россия закрывает генконсульства стран Балтии в Петербурге и Пскове.

