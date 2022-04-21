В МО РФ заявили, что националисты Украины удерживают свыше 6 тыс иностранцев

В МО РФ заявили, что украинские националисты продолжают удерживать более 6 000 иностранцев.

Россия внесла в свой санкционный список Марка Цукерберга и Камалу Харрис.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил часть пограничных проверок для фур с товарами первой необходимости.

