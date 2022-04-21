Киев готовит провокацию в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить российские войска в мародерстве, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, была совершена постановочная съема актов мародерства, якобы совершенных военными РФ.

Он отметил, что Россия заранее предупреждает Запад об очередном фейке со стороны Украины о злодеяниях российских военных в Воскресенском. Мизинцев рассказал, что боевики теробороны с использованием машин со знаком Z грабили местное население.

По его словам, СБУ привлекает бандитские группировки для запугивания граждан в Запорожье, которых считает недостаточно патриотичными.

