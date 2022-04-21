ВС РФ уничтожили более 2 500 танков и боевых машин на Украине

В Минобороны заявили, что ВС РФ уничтожили на Украине более 2 500 танков и боевых машин за все время.

В МИД РФ сообщили, что Россия ввела бессрочные санкции в отношении граждан Канады.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса фармкомпании "Промомед".

