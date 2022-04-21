Военный госпиталь развернули на базе одного из учреждений ЛНР

Военный госпиталь развернули на базе одного из лечебных учреждений ЛНР. Та оборудовали отделения реанимации, интенсивной терапии, рентген, а также перевязочные и хирургические кабинеты.

Медицинскую помощь оказывают российские военные врачи из состава медицинского отряда специального назначения. Они также проводят лечение пленных украинских военнослужащих. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

