В МО РФ заявили, что авиация поразила за день 64 военных объекта Украины

Российская авиация поразила за день 64 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате в районе населенного пункта Попасная были поражены пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

