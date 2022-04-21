Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники

Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в стране.

В посольстве отметили, что за последние несколько дней атакам подверглись памятники погибшим советским воинам в Потсдаме, мемориальные объекты в Нойбранденбурге и Зюре.