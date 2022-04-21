Россия расширила санкционный список в отношении граждан США – МИД РФ

Россия расширила санкционный список в отношении граждан США, в него попал Марк Цукерберг. Об этом заявили в МИД РФ.

Российские ученые создали на 3D-принтере первые образцы запчастей для арктических судов.

Театру имени Моссовета выделили более 37 миллионов рублей на покупку оборудования.