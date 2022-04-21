Москва ввела санкции против 61 гражданина Канады – МИД

Москва внесла 61 гражданина Канады в стоп-лист на постоянной основе в ответ на вводимые Оттавой санкции, включая запрет на въезд в страну и дискриминационные меры.

На сайте МИД России уточняется, что под санкции попали чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке русофобского курса.