Британия ввела запрет на импорт серебра и деревянных изделий из РФ

Великобритания ввела запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, из России. Новые санкции объявили министр международной торговли Анна-Мари Тревельян и канцлер казначейства Риши Сунак.

Министерство юстиции РФ предложило отменить требование о маркировке иноагентов в социальных сетях.

ЦБ понизил курс доллара и евро более чем на 2 рубля – до 75 рублей и 81,22 рубля соответственно.