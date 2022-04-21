Вооруженные силы России освободили Мариуполь – Шойгу

Вооруженные силы России освободили Мариуполь. Об этом президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу. Однако, по его словам, в промышленной зоне завода "Азовсталь" все еще остаются боевики.

Почему этот город так стратегически важен? И какое значение имеет его полное освобождение? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.