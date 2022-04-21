РФ объявила персона нон грата всех сотрудников консульств Латвии, Литвы и Эстонии в стране

Россия объявила персона нон грата всех сотрудников закрываемых в стране консульств Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом заявили в МИД РФ.

IKEA и Inditex хотели бы возобновить работу в РФ после решения вопроса с логистикой, рассказал Минпромторг.

Прекращение импорта газа из России может привести к энергетическому шоку, сообщил регулятор Италии.